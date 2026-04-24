Young Runner Gela, chiamata dalla Serie B per quattro atlete locali
Grande soddisfazione per la Young Runner Gela.
A cura di Giovanni Indovina
24 aprile 2026 21:40
Gela. Grande soddisfazione per la Young Runner Gela. Quattro atlete gelesi indosseranno i colori della Running Modica, facendo un passo in avanti e inserendosi in un contesto ben differente da quello locale.
Carlotta Pennata, Giorgia Trainito, Agnese Di Benedetto ed Erica Marrale, allenate da coach Massimo Bianca, sono state ingaggiate dalla società modicana, che punta sul talento delle velociste e mezzofondiste gelesi per puntare al primato in Serie B.