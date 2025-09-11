West Nile, un caso sospetto di contagio a Giardini Naxos

Quotidiano di Gela

Un caso sospetto di infezione da virus West Nile è stato segnalato a Giardini Naxos

11 settembre 2025 22:56
GIARDINI NAXOS (ITALPRESS) – Un caso sospetto di infezione da virus West Nile è stato segnalato a Giardini Naxos, dove un turista avrebbe contratto la malattia in seguito a puntura di zanzara. Lo comunica l’Azienda sanitaria provinciale di Messina. Il Comune, a titolo precauzionale, ha disposto un intervento di disinfestazione straordinaria nel quartiere di Roccenere, programmato per sabato 13 settembre a partire dalle 6 del mattino. Una seconda e più ampia operazione interesserà nei prossimi giorni l’intero territorio comunale.

