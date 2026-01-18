Walter e la sua passione per la moto e per la vita, "se ne va un pezzo del nostro cuore"

"Insieme a te un pezzo del nostro cuore", scrive chi lo conosceva e che oggi ha dovuto dirgli addio, prematuramente

Gela. Quindici anni e la grande passione per le moto. È stata una domenica drammatica per Walter Diliberto, strappato alla vita proprio mentre era in sella a una moto da cross. Un incidente è stato fatale, come abbiamo riferito. A nulla sono valsi i soccorsi. I familiari sono distrutti dal dolore e i tanti amici già lo ricordano sui social, proprio con un'immagine che lo ritrae in sella a una moto. "Insieme a te un pezzo del nostro cuore", scrive chi lo conosceva e che oggi ha dovuto dirgli addio, prematuramente.