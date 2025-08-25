Quotidiano di Gela

Vuelta, Gaudu vince a Ceres e Vingegaard resta in rosso

A cura di Redazione
25 agosto 2025 16:10
Italpress
TORINO (ITALPRESS) - David Gaudu si aggiudica la terza tappa della Vuelta a Espana 2025, la San Maurizio Canavese-Ceres di 134,6 chilometri, l'ultima con arrivo su suolo italiano. Il ciclista francese della Groupama-Fdj, vincitore di due frazioni della corsa rossa nel 2020, si è imposto nella volata finale battendo i danesi Mads Pedersen (Lidl-Trek) e Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike).

Quest'ultimo si conferma leader della classifica generale, con lo stesso tempo totale di Gaudu, e conserva la maglia rossa. Terzo nella generale l'italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek), oggi in quarta piazza. Nulla da fare anche in questa frazione per Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), 34esimo all'arrivo. Domani è in programma la quarta tappa, la Susa-Voiron di 206.7 chilometri.

