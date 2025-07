Voti da record alla Maturità 2025

Cresce in modo esponenziale diplomati gelesi con il massimo dei voti

Gela. L’anno scolastico 2024/2025 si conclude nel migliore dei modi per il Liceo Eschilo di Gela, che vede crescere in modo esponenziale diplomati con il massimo dei voti. Un riconoscimento al merito, all’impegno e alla costanza di studio che premia non solo gli studenti, ma anche docenti e famiglie.

Altre tre classi quinte protagoniste – IIIA, IIIB e IIIC – hanno visto ben 22 studenti diplomarsi con 100/100, di cui 12 con lode, segnando un altro risultato di eccellenza per l’istituto.



Classe IIIB



Conseguono 100/100:

• Giuliana Liardi

• Andrea Migliore

• Jasmin Libiano



Ottengono 100 e Lode:

• Martina Romano

• Paola Sciagura

• Vieginia Venezia

• Giulia Macrì



Classe IIIA



Conseguono 100/100:

• Andrea Gennuso

• Irene Cammalleri

• Nicola Vella

• Eleonora Gambino



Ottengono 100 e Lode:

• Martina Corfù

• Stephan Lo Sardo

• Giulia Santamaria

• Simone Sciascia



Classe IIIC



Conseguono 100/100:

• Chiara Semplice

• Sabrina Baldacchino



Ottengono 100 e Lode:

• Gaia Puccio

• Aurora Garofalo





Anche dal Liceo Vittorini arriva un'altra brillante conferma del valore degli studenti gelesi:

• Maria Sofia Tascone ha conseguito il diploma con 100/100, coronando un percorso di studio di eccellenza nella classe 5CS.