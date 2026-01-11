Il Lions club Gela Host alla Casa della misericordia, offerti pasti a chi è più in difficoltà

L'iniziativa si lega inoltre alla settimana internazionale Lions contro la fame

Gela. Il Lions club Gela Host si è messo a disposizione della "Casa della misericordia". I soci Lions hanno donato e offerto pasti gratuiti, in favore di chi è assistito dalla struttura, soprattutto famiglie in difficoltà economica. Una scelta condivisa e molto sentita, allo scopo di lanciare messaggi a una città, spesso nascosta ma sempre più bisognosa di aiuti. L'iniziativa si lega inoltre alla settimana internazionale Lions contro la fame. Il presidente Lions club Gela Host Luigi Tandurella e gli altri soci hanno voluto e concretizzato la loro materiale offerta verso chi si trova in uno stato di debolezza economica e sociale, ribattezzandola "Aggiungi un posto a tavola".