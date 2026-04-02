“Vortici”, alle Gallerie d’Italia di Napoli Worth dialoga con la ceramica antica

NAPOLI (ITALPRESS) - Intesa Sanpaolo apre al pubblico alle Gallerie d'Italia - Napoli, dal 3 aprile al 5 luglio prossimi, la mostra "Vortici. Alexi Worth in dialogo con la ceramica antica" a cura di S...

NAPOLI (ITALPRESS) - Intesa Sanpaolo apre al pubblico alle Gallerie d'Italia - Napoli, dal 3 aprile al 5 luglio prossimi, la mostra "Vortici. Alexi Worth in dialogo con la ceramica antica" a cura di Silvia Gaspardo Moro e Richard Neer, un inedito dialogo tra le ceramiche attiche e magnogreche della collezione Intesa Sanpaolo e le opere dell'artista contemporaneo statunitense Alexi Worth.

Nove tele di Worth, che per la prima volta espone in Italia, condividono le sale delle Gallerie d'Italia con quattro vasi della Collezione Caputi - storica raccolta archeologica ottocentesca, costituita da oltre 500 esemplari ceramici greci e magnogreci di VI-III secolo a.C., oggi parte del patrimonio artistico di Intesa Sanpaolo -, selezionati da Richard Neer, professore di Storia dell'arte dell'Università di Chicago, in una riflessione che attraversa la storia sul tema del simposio e della gestualità del bere.

"Alle Gallerie d'Italia di Napoli manteniamo viva e condivisa la bellezza della collezione archeologica di proprietà raccontandola in percorsi sempre nuovi: dal dialogo con le preziose testimonianze del MANN ai progetti di valorizzazione in chiave attuale, per sottolineare la corta distanza tra questi capolavori e il presente ed evidenziare quanto profondamente appartengano alla nostra identità - afferma Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici Intesa Sanpaolo e Direttore Generale delle Gallerie d'Italia -. Accostarli agli originali lavori dell'artista newyorkese Alexi Worth significa riconoscere la sorprendente modernità dei vasi antichi e la forza del loro straordinario patrimonio di immagini, il cui valore continua a parlare, affascinare e sollecitare la creatività contemporanea".

Nell'antica Grecia i crateri per i simposi venivano disposti al centro di una stanza, diventando il fulcro della festa; intorno al cratere si beveva, si discuteva, si recitavano poesie, si giocava. Allo stesso modo il percorso espositivo colloca nello spazio centrale delle sale gli antichi vasi, mentre le tele di Alexi Worth prendono il posto degli invitati al simposio, lungo le pareti.

I lavori dell'artista americano sottopongono all'attenzione variazioni di un simposio per due. Mani e bicchieri di vino sono rappresentati su uno sfondo indeterminato, con una tecnica arcaica e contemporanea, quella dell'aerografo.

Usando forme piatte e una palette che privilegia tre colori (il nero e sfumature dell'arancione terracotta), l'artista esplora aspetti formali come la relazione fra figura e silhouette, realismo e astrazione, concentrandosi sullo spazio fra viso e dita, un microcosmo che si arricchisce di dimensioni psicologiche durante l'antico rituale del "bere insieme".

Echi indiscutibili dell'estetica dei vasi arcaici decorati con motivi naturalistici, realistici e allegorici, i lavori di Worth ne condividono la limitata palette di colori, l'ambiguità fra primo piano e sfondo e la tensione fra l'immagine e il supporto materiale.

La relazione fra i crateri e le tele, le analogie fra antiche e moderne rappresentazioni dei simposi, invitano i visitatori a soffermarsi sulle immagini di un fenomeno sociale e culturale complesso che ha ispirato artisti dall'VIII secolo a.C. ad oggi.

Il museo di Napoli, insieme a quelli di Milano, Torino e Vicenza, è parte del progetto museale Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo, guidato da Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici della Banca e Direttore Generale delle Gallerie d'Italia.

- foto ufficio stampa Intesa Sanpaolo -

(ITALPRESS).