Von der Leyen “La pace sia alle condizioni dell’Ucraina”

24 febbraio 2026 07:15
ROMA (ITALPRESS) - "A Kiev per la decima volta dall'inizio della guerra. Per ribadire che l'Europa è fermamente al fianco dell'Ucraina, finanziariamente, militarmente e in questo rigido inverno. Per sottolineare il nostro costante impegno nella giusta lotta dell'Ucraina. E per inviare un messaggio chiaro sia al popolo ucraino che all'aggressore: non ci arrenderemo finchè la pace non sarà ristabilita. La pace alle condizioni dell'Ucraina." Così su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, giunta a Kiev con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).

