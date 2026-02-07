Volontari puliscono diverse aree a Macchitella, controlli proseguono sulla frazione indifferenziata

L'iniziativa "Plastic free" a Macchitella e i controlli in città

Gela. Volontari al lavoro, questa mattina, tra le vie del quartiere Macchitella. Sono stati raccolti rifiuti abbandonati, spesso nelle aree verdi. La pulizia è stata organizzata dal gruppo locale “Plastic free”, con i referenti Nuccia Vella e Salvatore Butera. A supporto, Rotaract e Interact, e con il patrocinio del Comune. Notevole il quantitativo di rifiuti raccolti e poi affidati agli operatori di Impianti Srr. L'amministrazione comunale ha voluto esserci, con l'assessore all'ambiente Giuseppe Fava. Tra gli altri, hanno partecipato all'attività di pulizia il presidente della commissione consiliare ambiente Floriana Cascio e i consiglieri Davide Sincero e Francesco Castellana. Il Comune ha già aderito a "Plastic free". C'erano poi cittadini, giovani, referenti del comitato di quartiere e gli ospiti della comunità per minori migranti, “Sai Gela Msna”. Le attività sono state supervisionate dagli operatori del gruppo comunale e da quelli di Impianti. Allo stesso tempo, sono proseguiti i controlli sui conferimenti, in città, della frazione indifferenziata. Sono stati accertati casi di conferimenti non in regola con le tipologie previste e chiaramente si procederà con le sanzioni. L'attività è condotta dal gruppo operativo comunale, dagli agenti della municipale e dal personale di Impianti Srr. L'assessore Fava e l'amministrazione comunale hanno voluto intensificare ulteriormente i controlli.