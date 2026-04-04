Volontari in campo per tinteggiare ringhiere e passamani

L'iniziativa del comitato Area Urbana 2

Gela. Il comitato dell’area urbana 2 sta organizzando per la giornata del 12 Aprile un’iniziativa di partecipazione e cittadinanza attiva denominata “ColoriAMO l’area urbana 2”, mirata a tinteggiare i passamani dei quartieri ricadenti all’interno dell’area. "Grazie alla collaborazione fattiva con il sindaco Terenziano di Stefano e con l'assessore all’ambiente e decoro urbano Giuseppe Fava, che hanno accolto positivamente la proposta formulata dal comitato, è stata avviata la macchina organizzativa che coinvolgerà i cittadini e in particolare gli abitanti dei quartieri San Giacomo, Borgo, Locubaruni e Sant’Ippolito. Puntiamo a creare qualcosa di costruttivo e utile per la nostra città. Il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni in azioni di volontariato gratuito e liberale, devono essere catalizzatore affinché accresca consapevolezza civica. La città è nostra e dobbiamo curarla e renderla sempre più bella. Le aree saranno oggetto di interventi di pulizia e sfalcio d’erba grazie alla collaborazione con la Ghelas Multiservizi. L’amministratore unico Guido Siracusa ha avviato delle interlocuzioni con il comitato sposando a pieno l’obiettivo dell’iniziativa e mostrando la massima collaborazione atta alla riuscita della stessa. Ringraziamo sin da subito tutti per la vicinanza e la collaborazione mostrata nell’organizzazione dell’evento, in particolare il funzionario Santi Nicoletti che ci ha assistito passo passo in questi giorni. A suggellare l’iniziativa l’accordo con la società sportiva Ecorigen Nuova Città di Gela che, grazie alla disponibilità del management, consentirà a tutti i volontari partecipanti di accedere gratuitamente al PalaLivatino per la sfida di giorno 12 aprile che vedrà impegnate le atlete in un’importante partita contro la squadra Parmitalia Volley Valley Catania, valida per l’accesso ai play off. Da oggi si inizieranno a raccogliere le adesioni a partecipare all’iniziativa da parte dei cittadini volontari. Il comitato invita tutti a partecipare con spirito collaborativo all’iniziativa. Per tutti i cittadini e i volontari che desiderano partecipare, il raduno è fissato per domenica 12 aprile alle ore 8:30 all’interno del cortile della chiesa San Giacomo Maggiore. In questa sede si svolgerà la fase di accreditamento e una breve riunione organizzativa per coordinare le squadre d'intervento prima dell'inizio dei lavori", dice il presidente del comitato Area Urbana 2 Giuseppe Scerra.