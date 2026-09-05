Volley, inizia il countdown per i campionati di Serie B maschile e Serie B2 femminile

Poco più di quaranta giorni all’inizio di un nuovo capitolo per le due squadre.

Gela. Conto alla rovescia per un rinnovato Ecoplast Volley, ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie B. Nelle mani del neo tecnico Nicola Ferro, i rossoneri sono stati inseriti in un girone H composto da formazioni siciliane e calabresi e daranno il via al proprio campionato intorno a metà ottobre. Poco più di quaranta giorni all’inizio di una nuova avventura, dopo il salto di categoria conquistato autorevolmente la passata stagione dopo un’annata da sogno che ha visto dominare i rossoneri in Serie C.

Nel pieno di una preparazione intensa e soprattutto calda anche l’Ecorigen Nuova Città di Gela, a caccia di riscatto per archiviare nel più breve tempo possibile l’amarezza dell’anno scorso. Alla guida del giovane tecnico Gianluca Aceto, il roster giallorosso sta lavorando per arrivare pronto alle prime giornate di campionato. L’obiettivo è chiaro: navigare nelle posizioni privilegiate della classifica e ripagare la fiducia della piazza e dei tanti tifosi che hanno aderito alla campagna abbonamenti conducendo un campionato da protagonista. Non sarà facile vista l’ampia concorrenza ma il club di Guarnera ci vuole provare e per questo ha allestito un organico di prim’ordine quasi interamente nuovo composto da giocatrici giovani e altre più esperte, prendendo la forte decisione di evitare categoricamente la via della continuità.