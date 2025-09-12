Volley Gela, ufficiale il ripescaggio in Serie D

Buone notizie per il Volley Gela, che dopo l’amarezza per l’epilogo della retrocessione della passata stagione avrà una seconda opportunità in Serie D.

Gela. Dopo una lunga attesa durata un’intera estate, in casa Volley Gela è arrivata la lieta notizia che si aspettava da qualche settimana. Il sodalizio guidato da Giacomo Tandurella è stato ufficialmente ripescato nel torneo di Serie D. Una seconda opportunità per il club gelese, che l’anno scorso non è riuscito nell’intento di ottenere la salvezza, nonostante il filotto di vittorie nella parte finale del campionato, disputando un torneo al di sotto delle aspettative, anche in virtù di una serie di gravi e lunghi infortuni che ha colpito il giovane organico locale.

“La decisione di presentare la richiesta di riammissione al campionato nasce dalla forte volontà della Societá di proseguire nel percorso di crescita e valorizzazione del progetto sportivo, fondato sullo sviluppo dei giovani talenti del territorio e sul consolidamento di una realtà che da anni investe con passione e competenza nella pallavolo giovanile in gelese - afferma il Volley Gela con un comunicato - tutti noi abbiamo fatto tesoro dell’esperienza dello scorso anno e siamo pronti ad affrontare nuovamente questa sfida con entusiasmo e tanta passione. Nei prossimi giorni ufficializzeremo il nuovo roster”.