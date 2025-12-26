Ghelas, nel programma di interventi occorre personale: nuova gara pubblica per agenzia interinale

Gli uffici della municipalizzata stanno lavorando a una nuova gara, con una procedura pubblica, per selezionare l'agenzia che fornirà manodopera, da destinare agli interventi di manutenzione e decoro

Gela. Nel più generale progetto di rilancio della Ghelas multiservizi, l'obiettivo, sia dell'amministrazione comunale sia del management aziendale, è di rafforzare l'organico dei lavoratori. La soglia, negli anni, si è ridotta a dismisura e a risentirne è stato principalmente l'ambito delle manutenzioni. L'amministrazione comunale, ormai da mesi, sta coinvolgendo sempre di più Ghelas e poco prima della pausa natalizia la giunta ha deliberato un affidamento da centomila euro, finalizzato ad attività di manutenzione straordinaria del verde e di messa in sicurezza. Chiaramente, serve personale ma la strada di nuove assunzioni non è praticabile, in questa fase, pure a seguito della condizione di dissesto del municipio. Con il nuovo anno, il management Ghelas confermerà la scelta di affidarsi a rapporti di lavoro a termine, attraverso un'agenzia interinale. Quello attuale è in scadenza e gli uffici della municipalizzata stanno lavorando a una nuova gara, con una procedura pubblica (senza l'opzione dell'affidamento diretto), per selezionare l'agenzia che fornirà manodopera, da destinare agli interventi di manutenzione e decoro. Il manager Guido Siragusa vuole confermare le scelte già formalizzate, proprio affidandosi a operai che vadano a rafforzare il gruppo di lavoro dell'azienda, che necessiterebbe di numeri consistenti per coprire, in maniera capillare, le tante aree urbane che necessitano di attività pianificate. Gli innesti di giardinieri, a tempo determinato, hanno permesso di coprire maggiori quadranti e di dare seguito agli affidamenti formalizzati dall'amministrazione comunale. Si continuerà seguendo questo versante. Il nuovo contratto, che ha segnato il percorso di Ghelas, pone esigenze differenti rispetto al passato. Senza manodopera a sufficienza, diventa quasi impossibile dare seguito alle richieste che pervengono da Palazzo di Città. Fino a oggi, il management, che riscuote la fiducia dell'amministrazione comunale, ha pianificato attività che permettono all'in house di assicurare esigenze di budget e di entrate finanziarie.