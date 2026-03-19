Vittoria per 2-1 in casa del Rakow, Fiorentina ai quarti di Conference

SOSNOWIEC (POLONIA) (ITALPRESS) - La Fiorentina va sotto, rimonta e batte per 2-1 il Rakow, conquistando la qualificazione ai quarti di finale di Conference League. Sono Piccoli e Pongracic a mettere...

SOSNOWIEC (POLONIA) (ITALPRESS) - La Fiorentina va sotto, rimonta e batte per 2-1 il Rakow, conquistando la qualificazione ai quarti di finale di Conference League. Sono Piccoli e Pongracic a mettere la firma sul successo dei toscani. I padroni di casa si fanno preferire in avvio, ma senza impensierire Christensen in modo serio. Al 33', Fagioli imbuca in area per Kean che ci prova al volo, ma Zych blocca. In pieno recupero, Parisi sgasa sulla sinistra e mette un interessante pallone a rimorchio sul quale piomba Fagioli, che calcia al volo con il sinistro costringendo il portiere alla parata. Il primo tempo si chiude a reti inviolate. Dopo soli 22 secondi dall'inizio della ripresa, il punteggio si sblocca in favore dei padroni di casa.

Lopez serve in area Struski, che si gira troppo facilmente e calcia sul primo palo sorprendendo Christensen, partito in lieve ritardo. E' il gol che di fatto pareggia i conti rispetto all'andata. La formazione viola, dopo aver subito il colpo, inizia ad assediare la difesa avversaria. Al 19', Parisi ci prova con un sinistro piazzato dal limite che il portiere devia in tuffo.

Al 22', i neo entrati Gosens e Piccoli confezionano una grossa opportunità quando il tedesco crossa al centro dalla sinistra e l'attaccante di testa colpisce la base del palo. Il meritato pareggio arriva un minuto più tardi. Piccoli riceve da Parisi e appoggia la palla all'indietro per Ndour, che calcia trovando una deviazione fortunosa dello stesso attaccante che infila il portiere per l'1-1, con la qualificazione che torna in direzione Firenze. Sulla paternità della marcatura restano i dubbi, con Piccoli che potrebbe infatti aver toccato per ultimo, ma non secondo i dati Uefa. Al 38', Zych si deve allungare per fermare in tuffo un destro a giro da fuori di Fagioli. Al 39' scorre un brivido lungo la schiena dei toscani, quando Brunes cade in area e l'arbitro assegna il rigore per un presunto atterramento commesso da Christensen. Dopo la revisione al Var, il penalty viene tolto e Brunes ammonito per simulazione. Allo scadere del recupero, la squadra di Vanoli trova il definitivo 2-1. Il portiere di casa si porta in attacco sull'ultima azione, la palla viene spazzata dalla difesa e finisce sul destro di Pongracic che, dalla propria metà campo, rimane lucido e segna a porta vuota. E' la ciliegina sulla torta per la Fiorentina che ai quarti di finale affronterà il Crystal Palace.

- Foto Ipa Agengy -

(ITALPRESS)