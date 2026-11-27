L'iniziativa Vittime della strada, giornata dedicata al loro ricordo e alla sensibilizzazione dei giovani

Una giornata intensa di partecipazione, riflessione e sensibilizzazione, pensata soprattutto per le giovani generazioni

Gela. Si è svolta oggi presso il Pala Don Bosco, la giornata dedicata alla memoria delle vittime della strada, dal significativo titolo "La vita è preziosa, abbine cura", un’iniziativa che ha coinvolto numerosi studenti, docenti, operatori e rappresentanti delle associazioni del territorio. Una giornata intensa di partecipazione, riflessione e sensibilizzazione, pensata soprattutto per le giovani generazioni, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sui comportamenti corretti da adottare sulla strada e sull’importanza del rispetto della vita propria e altrui. Nel corso della mattinata si sono svolte numerose dimostrazioni pratiche a cura dei volontari e degli operatori delle diverse realtà coinvolte, che hanno messo a disposizione la propria esperienza e professionalità per mostrare agli studenti le attività di soccorso, gli interventi di emergenza e le procedure da adottare in caso di incidente. Un’occasione concreta per avvicinare i ragazzi al mondo del volontariato e far comprendere quanto siano importanti la tempestività degli interventi, la prevenzione e la conoscenza delle corrette norme di comportamento. Prezioso il contributo della Croce Rossa Italiana – Comitato di Gela, della Procivis, del Corpo Volontari per il Soccorso, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale, della Polizia Stradale e delle altre realtà associative e istituzionali coinvolte. Il pomeriggio è stato invece dedicato alla sensibilità, alla creatività e alla partecipazione degli studenti, che si sono esibiti presentando cortometraggi, elaborati e poesie rivolte ai ragazzi che non ci sono più, vittime di incidenti stradali. Momenti particolarmente toccanti, attraverso i quali i giovani hanno dato voce al ricordo, al dolore delle famiglie e al valore inestimabile della vita. Le parole, le immagini e le testimonianze dei ragazzi hanno rappresentato uno dei momenti più significativi della manifestazione, dimostrando come anche attraverso il linguaggio dell’arte e della cultura sia possibile trasmettere messaggi profondi e contribuire alla costruzione di una vera coscienza collettiva. L’iniziativa è stata promossa nell’ambito delle attività della commissione consiliare servizi sociali, istruzione e pari opportunità, con il coinvolgimento dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada. "Abbiamo voluto organizzare una giornata che non fosse soltanto commemorativa, ma soprattutto educativa. Ricordare le vittime della strada significa dare un senso concreto alla memoria, trasformandola in un impegno quotidiano per prevenire tragedie che troppo spesso coinvolgono giovani e famiglie. Dietro ogni incidente ci sono persone, affetti, progetti di vita e famiglie che vedono cambiare per sempre la propria esistenza. La sicurezza stradale non può essere considerata soltanto una questione di regole e sanzioni: è prima di tutto una questione di cultura, educazione e rispetto. Distrazione, velocità e comportamenti irresponsabili possono avere conseguenze irreversibili. Per questo è fondamentale partire dalle scuole e parlare ai ragazzi, coinvolgendoli direttamente". Il presidente della commissione Lorena Alabiso, il vicepresidente Antonella Di Benedetto e il consigliera comunale Lucia Lupo rivolgono un sentito ringraziamento a tutte le associazioni, alle forze operative, agli operatori intervenuti, ai dirigenti scolastici, ai docenti e soprattutto agli studenti che hanno partecipato con attenzione e sensibilità. Un ringraziamento particolare va a tutte le realtà che, con professionalità e spirito di collaborazione, hanno messo a disposizione competenze, tempo ed energie per la riuscita della manifestazione. "La partecipazione registrata oggi dimostra quanto sia importante fare rete tra istituzioni, scuola, famiglie, associazioni e forze del territorio. La prevenzione comincia dalla conoscenza e dalla consapevolezza, ma soprattutto dalla responsabilità individuale di ciascuno di noi. Il nostro obiettivo è che il messaggio di questa giornata non si esaurisca oggi, ma continui a vivere nelle scelte quotidiane di ognuno. Perché ogni vita conta, ogni vita è preziosa e nessuna famiglia dovrebbe mai piangere una persona cara a causa di un incidente stradale che poteva essere evitato", fanno sapere.