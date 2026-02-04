Visite domiciliari bloccate per guasto all’ECG, cittadini senza assistenza

In Via Butera un cittadino denuncia che il servizio non è garantito da una settimana e la riparazione richiederà almeno un mese.

Gela. Un episodio emblematico denuncia le gravi carenze nella sanità locale, in particolare per quanto riguarda i servizi domiciliari destinati alle persone più vulnerabili. Ieri, in Via Butera, un cittadino si è rivolto ai servizi sanitari per prenotare una visita a domicilio per un amico, ma ha ricevuto una risposta che lascia senza parole: il servizio non può essere garantito perché l’apparecchio per l’elettrocardiogramma (ECG) è guasto da una settimana e la riparazione richiederà almeno un mese, forse anche di più.

Questa situazione mette a nudo un problema serio: un diritto sancito dalla Costituzione, quello all’assistenza sanitaria, non viene erogato a causa di incuria e superficialità nella gestione dei servizi pubblici.

Nonostante l’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) registri un bilancio in attivo, non si riesce a garantire tempestivamente nemmeno la manutenzione degli strumenti essenziali, con conseguenze drammatiche per i pazienti.

A peggiorare le cose, viene annunciato che in futuro il servizio di visite domiciliari non sarà più garantito, né per le visite né per gli esami, aggravando ulteriormente la situazione di chi necessita di assistenza a casa.

Questo caso rappresenta un campanello d’allarme sulla precarietà della sanità territoriale, che ancora una volta non riesce a rispondere in modo efficace alle esigenze della popolazione, soprattutto in un momento in cui l’accesso alle cure domiciliari dovrebbe essere potenziato per garantire equità e continuità assistenziale.

Abbiamo provato a contattare Salvatore Ficarra, direttore generale dell’asp di Caltanissetta per avere ragguagli un merito alla situazione, senza però ottenere risposta. La redazione del Quotidiano di Gela rimane a disposizione per eventuali repliche e chiarimenti.