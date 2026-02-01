Virgadaula porta il film su Nino Benvenuti al liceo "Ruggero Settimo"

I saluti al regista sono stati portati dalla dirigente Maria Grazia Pignataro, dall ing. Peppe Iacono, presidente del Panathlon e dalla giornalista Fiorella Falci, presidente dell Unione Cattolica Stampa Italiana di Caltanissetta

Caltanissetta. Il Liceo classico di Caltanissetta Ruggero Settimo venerdì scorso ha ospitato il film "Nino Benvenuti, un campione per amico" di Gianni Virgadaula. Il regista è tornato nel capoluogo nisseno dove quindici anni fa fu ospite insieme al leggendario campione di boxe. L'occasione cadeva nei 50 anni delle Olimpiadi di Roma e fu un evento di straordinaria intensità. Le stesse emozioni che sono riemerse nel pomeriggio di venerdì: la stella e la figura di Benvenuti, a otto mesi dalla scomparsa, sono tornate a brillare riscuotendo applausi e consensi. Alla fine della proiezione, il Panathlon International Club di Caltanissetta ha premiato Virgadaula con una targa ricordo dell'evento. I saluti al regista sono stati portati dalla dirigente Maria Grazia Pignataro, dall ing. Peppe Iacono, presidente del Panathlon e dalla giornalista Fiorella Falci, presidente dell Unione Cattolica Stampa Italiana di Caltanissetta. Ora la prossima tappa del film sarà Trieste, città adottiva di Benvenuti, dove il campionissimo mosse i primi passi nella boxe prima di raggiungere i traguardi mondiali che lo videro trionfare in America nei mitici combattimenti con Emile Griffith.