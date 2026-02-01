Quotidiano di Gela

Virgadaula porta il film su Nino Benvenuti al liceo "Ruggero Settimo"

I saluti al regista sono stati portati dalla dirigente Maria Grazia Pignataro, dall ing. Peppe Iacono, presidente del Panathlon e dalla giornalista Fiorella Falci, presidente dell Unione Cattolica Stampa Italiana di Caltanissetta

A cura di Redazione Redazione
01 febbraio 2026 14:07
Virgadaula porta il film su Nino Benvenuti al liceo "Ruggero Settimo" -
Caltanissetta
Attualità
Condividi

Caltanissetta. Il Liceo classico di Caltanissetta Ruggero Settimo venerdì scorso ha ospitato il film "Nino Benvenuti, un campione per amico" di Gianni Virgadaula. Il regista è tornato nel capoluogo nisseno dove quindici anni fa fu ospite insieme al leggendario campione di boxe. L'occasione cadeva nei 50 anni delle Olimpiadi di Roma e fu un evento di straordinaria intensità. Le stesse emozioni che sono riemerse nel pomeriggio di venerdì: la stella e la figura di Benvenuti, a otto mesi dalla scomparsa, sono tornate a brillare riscuotendo applausi e consensi. Alla fine della proiezione, il Panathlon International Club di Caltanissetta ha premiato Virgadaula con una targa ricordo dell'evento. I saluti al regista sono stati portati dalla dirigente Maria Grazia Pignataro, dall ing. Peppe Iacono, presidente del Panathlon e dalla giornalista Fiorella Falci, presidente dell Unione Cattolica Stampa Italiana di Caltanissetta. Ora la prossima tappa del film sarà Trieste, città adottiva di Benvenuti, dove il campionissimo mosse i primi passi nella boxe prima di raggiungere i traguardi mondiali che lo videro trionfare in America nei mitici combattimenti con Emile Griffith.

Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela