"Violò il divieto di avvicinarsi all'ex e lo raggiunse per insultarlo", donna assolta

Contestazioni che però in giudizio non hanno trovato riscontro

Niscemi. Era accusata di aver violato la misura, impostale dal gip del tribunale di Gela, che le vietava di avvicinarsi ai luoghi frequentati da un cinquantaduenne, con il quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale. Una quarantasettenne niscemese è stata assolta a conclusione del dibattimento, tenutosi davanti al giudice del tribunale di Caltagirone. Secondo l'imputazione, lei lo avrebbe seguito, per insultarlo, anche nei pressi del luogo di lavoro, proprio nella zona di Caltagirone. Contestazioni che però in giudizio non hanno trovato riscontro. La difesa, con il legale Rosario Prudenti, ha escluso la sussistenza delle ipotesi mosse dalla procura. Già in un altro procedimento, tenuto davanti ai magistrati gelesi, la donna era stata assolta dall'accusa di stalking,sempre nei confronti dello stesso uomo.