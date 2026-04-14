Violenza in via Lipari, agenti aggrediti: misure confermate per gli arrestati

Gli arresti sono stati convalidati

Gela. Confermate le misure restrittive a carico dei fratelli Antonio Campanaro e Alessandro Campanaro. Sono accusati dell'aggressione a danno di agenti della municipale e della polizia di Stato, avvenuta sabato scorso durante attività di sequestro condotte in via Lipari. Il giudice ha convalidato gli arresti e confermato la detenzione in carcere per Antonio Campanaro e i domiciliari per Alessandro Campanaro. Questa mattina, difesi dal legale Davide Limoncello, hanno voluto esporre le proprie ragioni, riferendo che non sarebbe stata loro intenzione scagliarsi contro gli agenti. La situazione sarebbe degenerata perché si ritengono presi di mira dalle tante segnalazioni di altri residenti della zona. Gli agenti della municipale erano arrivati in via Lipari per sequestrare masserizie e materiali di risulta accatastati in area pubblica ma riferibili alla famiglia degli arrestati, che oltre ad aggredire gli agenti li avrebbero colpiti lanciando oggetti da un balcone. Per la procura, le misure restrittive sono da confermare, come deciso dal giudice. I due arrestati, che hanno precedenti per resistenza a pubblico ufficiale, nel corso dell'interrogatorio si sono scusati, ammettendo i fatti. Le indagini vanno avanti per quanto concerne l'incendio dell'area esterna dell'abitazione dell'assessore Luigi Di Dio, nella stessa via, che viene collegato al sequestro, come una possibile ritorsione.