Violenza in città, dem: "Un altro grave episodio, si convochi comitato per l'ordine e la sicurezza"

Per i dem, la situazione generale va monitotata con attenzione

Gela. L'accoltellamento di ieri notte, a causa del quale è stato gravemente ferito un esercente trentaquattrenne, è un altro episodio in una lunga scia di azioni, con tanto di armi, che in questi mesi sta caratterizzando la città e tocca principalmente i più giovani. Le indagini, sull'accaduto di ieri, sono in corso. Procura e forze dell'ordine, fino a ora, sono sempre riusciti a dare un volto ai responsabili. Per i dem, la situazione generale va comunque monitotata con attenzione. "Esprimiamo forte preoccupazione per i continui episodi di violenza che incidono sull'ordine pubblico. Nel ringraziare e apprezzare il costante lavoro delle forze dell'ordine e della magistratura a riguardo, si chiede un significativo rafforzamento delle attività investigative e di controllo del territorio e nel contempo agli organi competenti di valutare l'opportunità di convocare una riunione del comitato per l'ordine pubblico. I cittadini hanno diritto di vivere in un territorio sicuro", spiegano dalla segreteria cittadina del Pd.