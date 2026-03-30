Violenza e sangue a Caposoprano, in una lite in un bar coltellata a un ventenne: è in ospedale
Gli agenti di polizia del commissariato stanno sviluppando gli approfondimenti del caso
A cura di Rosario Cauchi
30 marzo 2026 21:27
Gela. Come abbiamo riferito, a seguito di una lite in un bar, a Caposoprano, è spuntato un coltello. C'è anche un ferito. Sarebbe un ventenne trasportato in ospedale per accertamenti. Almeno un fendente lo avrebbe raggiunto allo stomaco. Gli agenti di polizia del commissariato stanno sviluppando gli approfondimenti del caso.