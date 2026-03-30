Quotidiano di Gela

Violenza e sangue a Caposoprano, in una lite in un bar coltellata a un ventenne: è in ospedale

Gli agenti di polizia del commissariato stanno sviluppando gli approfondimenti del caso

A cura di Rosario Cauchi Rosario Cauchi
30 marzo 2026 21:27
Violenza e sangue a Caposoprano, in una lite in un bar coltellata a un ventenne: è in ospedale -
Gela
Cronaca
Condividi

Gela. Come abbiamo riferito, a seguito di una lite in un bar, a Caposoprano, è spuntato un coltello. C'è anche un ferito. Sarebbe un ventenne trasportato in ospedale per accertamenti. Almeno un fendente lo avrebbe raggiunto allo stomaco. Gli agenti di polizia del commissariato stanno sviluppando gli approfondimenti del caso.

Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela