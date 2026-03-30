Violenza e sangue a Caposoprano, in una lite in un bar coltellata a un ventenne: è in ospedale

Gli agenti di polizia del commissariato stanno sviluppando gli approfondimenti del caso

Gela. Come abbiamo riferito, a seguito di una lite in un bar, a Caposoprano, è spuntato un coltello. C'è anche un ferito. Sarebbe un ventenne trasportato in ospedale per accertamenti. Almeno un fendente lo avrebbe raggiunto allo stomaco. Gli agenti di polizia del commissariato stanno sviluppando gli approfondimenti del caso.