Vingegaard da padrone nella 7^ tappa del Giro, Eulalio ancora in rosa

ROMA (ITALPRESS) - Jonas Vingegaard vince la settima tappa del Giro d'Italia 2026, la Formia-Blockhaus di 244 chilometri. Successo in solitaria per il danese della Visma-Lease a Bike, secondo posto pe...

ROMA (ITALPRESS) - Jonas Vingegaard vince la settima tappa del Giro d'Italia 2026, la Formia-Blockhaus di 244 chilometri. Successo in solitaria per il danese della Visma-Lease a Bike, secondo posto per Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), arrivato a 13". Terza piazza per Jai Hindley (a 1'02"), compagno di Giulio Pellizzari, arrivato quarto con 1'05" di ritardo.

La corsa è iniziata con la solita fuga di giornata: Jardi Christiaan, Van Der Lee (Ef Education Easy Post), Jonathan Milan (Lidl Trek), Nickolas Zukowsky (Pinarello Q36.5), Tim Naberman (Team Picnic PostNL) e Diego Pablo Sevilla (Polti Visit Malta) hanno dettato il ritmo in testa alla corsa guadagnando oltre 6 minuti di vantaggio. Con l'inizio della lunga salita di giornata, le squadre degli uomini di classifica hanno alzato il ritmo per recuperare i fuggitivi, negli ultimi chilometri la Visma ha forzato la mano con Piganzoli e Kuss, che hanno favorito lo scatto di Jonas Vingegaard: l'unico a rispondere è stato Giulio Pellizzari, ma l'azzurro dopo qualche chilometro si è staccato dal danese. A sorprendere è stato Felix Gall, il corridore della Decathlon CMA CGM Team ha tentato l'inseguimento non riuscendo però a chiudere il distacco.

Il portoghese Afonso Eulalio rimane in maglia rosa, ma ha perso oltre due minuti di vantaggio dallo stesso Vingegaard. Domani l'ottava tappa, la Chieti-Fermo, di 156 chilometri, tappa collinare adatta per gli attaccanti.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).