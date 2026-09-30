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Viminale, prorogati per altri 15 giorni controlli alle frontiere con la Spagna

ROMA (ITALPRESS) - Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e...

A cura di Redazione Redazione
30 settembre 2026 23:00
Viminale, prorogati per altri 15 giorni controlli alle frontiere con la Spagna -
Italia
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ROMA (ITALPRESS) - Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime, dopo aver sentito il Comitato di analisi per l'immigrazione e la sicurezza delle frontiere, riunitosi questa mattina. Lo comunica in una nota il Viminale.

Alla base della decisione "vi sono l'attuale situazione nell'exclave spagnola di Ceuta e, in particolare, il permanere delle criticità già riscontrate".

L'obiettivo è "rafforzare la tutela dei confini europei, anche a garanzia della sicurezza nazionale, nonchè prevenire e contrastare possibili minacce terroristiche.

Il provvedimento è stato comunicato alla Commissione europea e ai ministri dell'Interno degli altri Stati membri dell'Unione europea.

-foto Ipa Agency-

(ITALPRESS).

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Verificato il: 30 settembre 2026

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