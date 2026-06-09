Villa Lituania a Palermo apre le porte alla cultura del paese baltico

PALERMO (ITALPRESS) – Si è aperta, a Palermo, con un evento dedicato alla cultura e al dialogo tra i popoli, la visita istituzionale di Dalia Kreiviene, ambasciatrice della Repubblica di Lituania in Italia, accompagnata dal consorte Dainius Kreivys, parla

PALERMO (ITALPRESS) – Si è aperta, a Palermo, con un evento dedicato alla cultura e al dialogo tra i popoli, la visita istituzionale di Dalia Kreiviene, ambasciatrice della Repubblica di Lituania in Italia, accompagnata dal consorte Dainius Kreivys, parlamentare lituano ed ex Ministro dell’Economia, ospiti del Consolato della Repubblica di Lituania per la Sicilia guidato dal console Alessandro Palmigiano.

A Villa Lituania, all’Addaura, si è svolta una serata che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, delle professioni, dell’imprenditoria e del mondo culturale siciliano, offrendo un’occasione di incontro e confronto tra la Sicilia e il Paese baltico. Momento centrale dell’evento è stata l’inaugurazione della mostra fotografica “Inedita Lituania” dell’artista Marius Jovaiša, autore noto a livello internazionale per i suoi reportage realizzati dall’alto. Attraverso immagini di grande impatto visivo, gli ospiti hanno potuto conoscere paesaggi, città, siti storici e tradizioni della Lituania, in un percorso che racconta l’identità e la ricchezza culturale del Paese. La serata si inserisce nel programma della visita ufficiale dell’Ambasciatrice Kreiviene a Palermo, promossa dal consolato della Repubblica di Lituania per la Sicilia nell’ambito delle attività di rafforzamento delle relazioni tra la Lituania e il territorio siciliano.

Dopo l’incontro di ieri pomeriggio a Monreale con il vice sindaco Riccardo Oddo, la missione proseguirà oggi con una serie di incontri istituzionali con le principali autorità cittadine e regionali. In programma gli appuntamenti col prefetto Massimo Mariani, a Villa Niscemi con il sindaco Roberto Lagalla, e l’incontro al Teatro Massimo con il sovrintendente Marco Betta. In serata, al Teatro Massimo di Palermo, l’ambasciatrice assisterà al concerto sinfonico diretto dal Maestro Nir Kabaretti che si aprirà con l’esecuzione di “De Profundis” del compositore lituano Mikalojus Konstantinas Ciurlionis.

“Questo concerto fa parte del nostro programma “Lituania in Italia”, avviato lo scorso anno e proseguito anche quest’anno con numerose iniziative culturali. È una splendida occasione per rafforzare legami già molto attivi, grazie anche al lavoro del nostro console onorario in Sicilia, Alessandro Palmigiano, che opera instancabilmente per promuovere la Lituania in questo bellissimo Paese”, ha dichiarato l’Ambasciatrice della Repubblica di Lituania in Italia, Dalia Kreiviene.

Il console della Repubblica di Lituania per la Sicilia, Alessandro Palmigiano, ha aggiunto: “Questa iniziativa testimonia l’importanza che Palermo e la Sicilia rivestono per la Lituania. È anche un segno di gratitudine che i siciliani rivolgono al popolo lituano attraverso il concerto dedicato a Ciurlionis, uno dei più importanti compositori lituani. Si tratta di un omaggio che la Sicilia rende alla Lituania e di una testimonianza dei numerosi scambi che esistono tra i nostri Paesi. Pur essendo geograficamente lontani, siamo accomunati dalla cultura cattolica, dalla bellezza dei nostri territori e da quel calore umano che unisce i nostri popoli”.

La visita, è stato sottolineato, rappresenta un ulteriore passo nel percorso di collaborazione sviluppato negli anni tra la Lituania e la Sicilia, fondato sul dialogo istituzionale, sugli scambi culturali e sulle opportunità di cooperazione tra i due territori.

-Foto ufficio stampa Consolato della Repubblica di Lituania-

(ITALPRESS).