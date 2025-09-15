VIII Edizione Safety Manager in partenza: ultimi posti disponibili

Per l’occasione MIRA aprirà ufficialmente le porte della nuova sede, uno spazio progettato per un apprendimento moderno, interattivo e immersivo

Gela. Manca davvero poco allo start dell’ottava edizione del Corso Safety Manager firmato MIRA Group e Marotta HSE Academy, i posti stanno per esaurirsi. Dopo il successo delle edizioni precedenti con un alto tasso di interesse e che hanno visto più della metà degli iscritti inserirsi rapidamente nel mondo del lavoro, questa nuova edizione si preannuncia ancora più ricca di contenuti, sfide e opportunità di crescita.

Per l’occasione MIRA aprirà ufficialmente le porte della nuova sede, uno spazio progettato per un apprendimento moderno, interattivo e immersivo. Un ambiente esclusivo che sarà visitabile in anteprima durante l’Open Day.

In attesa dell’inizio stimata per il 22 Settembre in Videoconferenza e 26 Settembre in aula, abbiamo organizzato un Open Day che sarà un’occasione unica per scoprire l'aula, conoscere i docenti, confrontarsi con ex corsisti, scoprire il programma e le opportunità di carriera che offre MIRA.

La classe è a numero chiuso (35 posti) e restano solo gli ultimi disponibili.

Se vuoi fare il salto di qualità nella tua vita e inserirti nel settore HSE, non farti sfuggire questa opportunità: il momento di agire è adesso.

Info e iscrizioni: prenota subito il tuo posto e partecipa all’Open Day

📩 [email protected]

📞 376 182 2934