Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza: a Roma l’Assemblea nazionale dei delegati

Roma. Si è svolta ieri nella Capitale l’Assemblea nazionale delegata della Vigilanza Privata e dei Servizi di Sicurezza, un appuntamento cruciale per il futuro della contrattazione del settore. All’incontro hanno preso parte delegate e delegati provenienti da tutta Italia, tra cui la delegazione siciliana della Filcams Cgil, rappresentata anche da Antonio Gianluca Pulici, che è intervenuto nel dibattito portando la voce e le esigenze dei lavoratori dell’Isola. L’assemblea ha rappresentato una nuova tappa di un percorso iniziato a maggio 2023 e proseguito nel 2024 con la rinegoziazione del trattamento salariale, la presentazione delle piattaforme territoriali per la contrattazione di secondo livello e le relative mobilitazioni. Il confronto si è concentrato sulle prossime scadenze: nei prossimi mesi sarà presentata la piattaforma per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL). Un passaggio decisivo, che punta a garantire salari più equi, maggiori diritti e un contratto capace di rispondere alle sfide di un settore strategico, ma spesso penalizzato da condizioni di lavoro difficili.

L’assemblea ha visto la partecipazione del Segretario generale Fabrizio Russo, della Segretaria Paola Bassetti e di Emanuele Ferretti, responsabile del settore. La loro presenza ha rafforzato il messaggio di unità e di determinazione che anima i lavoratori e le lavoratrici della vigilanza privata e dei servizi di sicurezza. La partecipazione della delegazione siciliana, con l’intervento di Antonio Gianluca Pulici, ha contribuito a portare all’attenzione nazionale le istanze provenienti dal territorio, sottolineando le criticità specifiche e le aspettative di chi quotidianamente garantisce sicurezza in contesti complessi.