Vigilanza in ospedale, guardie giurate senza stipendi da mesi: Ugl, "Asp deve sostituirsi all'azienda"

Gli operatori continuano a prestare la loro attività ma senza retribuzioni

Gela. Nella crisi generale del sistema sanitario locale, segnali non favorevoli, ormai da mesi, arrivano dalle guardie giurate che si occupano del servizio di vigilanza. La società New Guard srl che gestisce la vigilanza armata nei presidi ospedalieri di Asp, a partire dal nosocomio Vittorio Emanuele, non paga le retribuzioni da almeno tre mesi. Stando a un accordo definito dopo un incontro in prefettura a Caltanissetta, dovrebbe essere Asp a sostituirsi all'azienda ma fino a oggi non l'ha fatto. Il segretario dell'Ugl sicurezza civile Massimiliano Sollami ha scritto ancora alla prefettura nissena. Sollecita un intervento nella vicenda, per sbloccare i pagamenti di operatori che continuano a prestare la loro attività ma senza retribuzioni. “Non si capisce ancora la motivazione per la quale Asp risulta essere inerte nell’eseguire la procedura che la legge le assegna – scrive Sollami nella nota inviata alla prefettura - nella sua qualità di stazione appaltante può e deve attivare l'intervento sostitutivo per pagare direttamente i lavoratori e gli enti previdenziali, con la consapevolezza del fatto che l'impresa appaltatrice risulta essere inadempiente e, probabilmente, anche con il Durc irregolare”.