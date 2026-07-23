"Vicoli e Vini", in centro storico calici e musica: via Pisa e via Morello riscoperte da importanti cantine

Un evento interamente dedicato al vino che trasformerà le suggestive cornici di Via Pisa e Via Morello in un vero e proprio salotto a cielo aperto

Gela. Dopo l’entusiastico riscontro dell’anteprima dello scorso 20 giugno, sabato 25 luglio 2026 il cuore antico di Gela ospiterà la prima edizione ufficiale di Vi.Vi. (Vicoli e Vini). Un evento interamente dedicato al vino che trasformerà le suggestive cornici di Via Pisa e Via Morello in un vero e proprio salotto a cielo aperto.



L’IDEA E LA VISIONE: RIDARE VITA AI VICOLI



Il nome Vi.Vi. nasce da una raffinata e profonda assonanza: oltre a essere l'acronimo di "Vicoli e Vini", la parola evoca direttamente il verbo "vivere" in italiano e il verbo "bere" nel dialetto locale. Un gioco di parole che sintetizza perfettamente lo spirito dell'iniziativa: rianimare l'antico tessuto urbano della città attraverso la convivialità, l'allegria e la cultura del buon vino. «Sin dall’antica Grecia, le strade e le piazze rappresentavano l’agorà in cui le comunità si incontravano per discutere di politica, cultura e affari. Ritrovarsi oggi tra i vicoli con un calice in mano significa recuperare un ritmo lento e umano, intessendo relazioni autentiche. La sinergia tra la Vineria Vano 66 e l'Associazione Italiana Sommelier nasce dalla condivisione di questa sfida: una scommessa coraggiosa di Noemi Aliotta (Vano 66), partita dal recupero di una vecchia abitazione a piano terra e trasformata in un punto di riferimento culturale e sociale per la città, e di Flavia Catalano e Danilo Amato (referenti di AIS AG/CL) che dal 2019, attraverso i corsi di formazione professionale, hanno contribuito alla formazione ed alla divulgazione della cultura del vino e del territorio piantando solide radici». L'iniziativa ha trovato il pieno sostegno dell’Amministrazione del Comune di Gela e del Sindaco Terenziano Di Stefano, che hanno accolto con entusiasmo il progetto inserendolo all'interno del prestigioso programma degli eventi estivi di Gela Med. La forte adesione delle aziende vitivinicole del territorio ha inoltre spinto gli organizzatori a raddoppiare l'offerta, integrando una masterclass d'eccellenza ed un concerto Bossa Nova Brasiliana dal vivo del gruppo Uma Nota.



LE CANTINE PARTECIPANTI



Protagoniste assolute dei banchi d'assaggio e della masterclass saranno prestigiose realtà vitivinicole siciliane, che hanno creduto e sostenuto il progetto sin dal primo momento: Cristo di Campobello Baglio Bonsignore Casa Grazia Catalano Viticoltori Baglio Pileri Cortese Feudi del Pisciotto Santa Tresa Gulfi Paolo Calì Pietracava Planeta Primaterra Tenute Cuffaro



IL PROGRAMMA DI SABATO 25 LUGLIO 2026



Ore 18:00 Inaugurazione Ufficiale & Consegna Diplomi AIS (Via Morello) Cerimonia di consegna dei diplomi ai neo Sommelier AIS della delegazione Agrigento-Caltanissetta con la presenza del Presidente di AIS Sicilia – Francesco Baldacchino e del Delegato AIS AG/CL – Calogero Trupia.



Ore 19:00 Masterclass (Via Morello) Degustazione guidata di 7 etichette d'eccellenza sul tema: "Il Cerasuolo di Vittoria, storia e identità della DOCG più a sud d'Italia" con la presenza del Presidente del Consorzio di Tutela del Cerasuolo di Vittoria – Guglielmo Manenti. *Posti limitati, prenotazione obbligatoria.



Ore 20:00 Apertura Banchi d'Assaggio (Via Pisa e Via Morello) Apertura dei banchi di assaggio delle cantine partecipanti. Percorso di degustazione tra le migliori produzioni vinicole del territorio.

Ore 22:00 Live Jazz: UMA Nota Bossa Nova Band Concerto dal vivo gratuito. Raffinate sonorità Bossa Nova Brasiliana per accompagnare i calici tra i vicoli del centro storico.



Ore 01:00 Chiusura dell'evento



LUOGO: Centro Storico di Gela (CL) — Via Pisa & Via Morello BIGLIETTI: Disponibili online su piattaforma Eventbrite (ricerca: "Vi.Vi. Vicoli e Vini")



NOTE CALICE: Cauzione obbligatoria calice e sacca porta-calice: € 5,00

PATROCINIO: Comune di Gela - Inserito nel cartellone ufficiale Gela Med

CONTATTI & INFO SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Infoline & Prenotazioni Masterclass: +39 348 4010457 | +39 349 5603479



Organizzazione: Vineria Vano 66 (Gela)



*Posti limitati, prevendita o acquisto ticket ingresso in loco.