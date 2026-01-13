Viale indipendenza: in consiglio la questione “sicurezza stradale”

L’opposizione del Comune di Gela, rappresentata dalle consigliere Sara Cavallo e Antonella di Benedetto, ha presentato un’interrogazione sulla sicurezza stradale di viale Indipendenza e delle aree vicine agli istituti scolastici

Gela. La sicurezza stradale nel tratto urbano di viale Indipendenza, particolarmente frequentato oltre che da automobilisti e pedoni dagli studenti delle scuole situate nelle immediate vicinanze, è tornata al centro del dibattito politico e civico. A sollecitare una risposta da parte dell’amministrazione comunale è stata l’opposizione in Consiglio, che ha formalizzato un’interrogazione urgente volta a evidenziare la persistente situazione di pericolo lungo questa arteria cittadina. La sollecitazione politica giunge in seguito a una serie di episodi e preoccupazioni crescenti tra i cittadini e le famiglie, culminati nel grave incidente stradale verificatosi il 7 gennaio scorso su viale Indipendenza. In quell’impatto, una donna di 33 anni ha riportato traumi seri ed è stata ricoverata in prognosi riservata, con i soccorsi del 118 e delle forze dell’ordine impegnati nell’assistenza e nei rilievi del caso.

Secondo quanto raccolto, l’interrogazione presentata da esponenti della minoranza consiliare, punta il dito non solo sulle condizioni della strada, ma anche su una più ampia critica alla mancanza di interventi strutturali e di prevenzione.

La vicenda di viale Indipendenza assume così un ruolo emblematico per la città, sintetizzando esigenze di sicurezza, pianificazione urbana e partecipazione civica su un tema che tocca direttamente la quotidianità di migliaia di cittadini a Gela.