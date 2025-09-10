Viale Indipendenza, Cavallo: "Vegetazione sempre più folta e senza manutenzione, sicurezza a rischio"

Cavallo ha avuto modo di confrontarsi con chi vive nella zona

Gela. Vegetazione sempre più folta in viale Indipendenza, nei pressi degli istituti scolastici. Il consigliere comunale Sara Cavallo parla di assenza di sicurezza, anche per la carreggiata stradale, in parte ricoperta dalle fronde degli alberi e dalle sterpaglie. “In viale Indipendenza, una delle arterie stradali principali della città, la vegetazione ha ormai invaso parte della carreggiata, rendendo difficile il transito e alimentando la preoccupazione dei cittadini. I residenti denunciano una situazione di abbandono: rami che sporgono pericolosamente, alberi non curati e il timore, purtroppo fondato, che qualcuno possa farsi male, soprattutto in vista dell’imminente riapertura delle scuole e del conseguente aumento del traffico pedonale e veicolare”, spiega il consigliere. Cavallo ha avuto modo di confrontarsi con chi vive nella zona. “Mi preoccupa che ogni volta i residenti debbano alzare la voce o cercare qualcuno che li ascolti, solo per vedere garantiti i loro diritti. In questo caso parliamo di sicurezza. La manutenzione del verde pubblico non è un optional, ma un dovere dell’amministrazione. Non è accettabile che, a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico, ci siano ancora situazioni di rischio come quella di viale Indipendenza. Il tema della sicurezza urbana, soprattutto in una città come la nostra, deve tornare al centro dell’agenda politica locale. Chiedo un intervento immediato di potatura, pulizia e controllo di stabilità degli alberi lungo tutto il viale, affinché nessuno, adulti o bambini, debba trovarsi esposto a inutili pericoli quotidiani. L’auspicio è che le istituzioni intervengano con urgenza, prima che l’incuria si trasformi in tragedia”, conclude Cavallo.