Viabilità e rifacimento strade, Area 5 incontra Morgana e Cozzo: "C'è disponibilità"

"Auspichiamo che il Comune, nell’ambito della sua programmazione, e tenuto conto delle difficoltà oggettive, possa proseguire in questa direzione", fanno sapere i rappresentanti del comitato

Gela. Prosegue l’attività di interlocuzione istituzionale del comitato di quartiere Area Urbana 5, volta a dare seguito alle criticità esposte nel dossier recentemente consegnato in un incontro ufficiale al sindaco Terenziano Di Stefano. In quest'ottica, una delegazione del comitato ha incontrato l’assessore alla viabilità, trasporti e polizia municipale, Simone Morgana, e il nuovo comandante della polizia municipale, Giuseppe Massimo Cozzo, al quale il comitato ha tenuto a presentarsi formalmente. L’incontro è servito ad approfondire le soluzioni tecniche percorribili per le emergenze che colpiscono i quartieri Caposoprano e Fondo Iozza. In particolare, si è discusso di viabilità urbana, soprattutto nelle zone dove sono presenti gli istituti scolastici ma anche del tema della segnaletica stradale, assente o insufficiente nella maggior parte delle aree più trafficate e dell’implementazione dei sistemi di videosorveglianza nei punti strategici. L’assessore Simone Morgana ha confermato la massima attenzione del suo assessorato verso le istanze sollevate, pur ribadendo le note difficoltà legate alle risorse comunali ma assicurando un coordinamento costante con la polizia municipale per ottimizzare i servizi esistenti. Il comandante Cozzo, dal canto suo, ha manifestato piena disponibilità all'ascolto delle esigenze del territorio, sottolineando l'importanza della collaborazione attiva tra istituzioni e comitati cittadini. Il comitato si ripromette di programmare nuovi tavoli tecnici per monitorare l'avanzamento degli interventi promessi e per approfondire ulteriormente le questioni legate alla manutenzione urbana e al decoro. Il comitato, inoltre, si dice soddisfatto dai lavori di rifacimento del manto stradale che sono in corso in diverse zone dell’Area Urbana 5 richiesti a gran voce nelle varie segnalazioni effettuate dai numerosi cittadini con i quali ogni giorno si interfaccia. "Auspichiamo che il Comune, nell’ambito della sua programmazione, e tenuto conto delle difficoltà oggettive, possa proseguire in questa direzione", fanno sapere i rappresentanti del comitato.