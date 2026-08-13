ia Pizarro a Gela senza illuminazione, asfalto e manutenzione. I residenti denunciano degrado e temono problemi di sicurezza nelle ore serali.

“Siamo al buio da quindici giorni. Hanno spento i lampioni di via Falcone e la sera qui è buio totale”.

È l'amarezza di alcuni residenti di via Pizarro, la strada che da via Niscemi costeggia via Falcone e il tribunale.

Il problema, spiegano, non è soltanto l'illuminazione. Nelle ore serali alcuni giovani si fermano lungo la strada e il timore dei residenti è che, approfittando del buio e dell'assenza di controlli, la zona possa diventare un punto di spaccio.

“Speravamo che i lavori di via Falcone riqualificassero in qualche modo anche questa strada. Ma così non è stato” hanno aggiunto.

Via Pizarro, infatti, non ha mai avuto un impianto di illuminazione pubblica e da anni attende anche l'asfalto. A questo si aggiungono la scarsa manutenzione, la vegetazione spontanea e i rifiuti abbandonati lungo i margini della strada.

In alcuni tratti sono gli stessi residenti a provvedere alla pulizia, anche a proprie spese.

Ci sono poi i blocchi di cemento utilizzati per coprire il canale fognario. Alcuni presentano già crepe e aperture nelle giunture. I residenti segnalano la presenza di ratti e blatte e i cattivi odori provenienti dai tombini.

Una situazione che si trascina da anni, proprio mentre a pochi metri di distanza via Falcone è interessata da oltre un anno dai lavori di riqualificazione urbana del programma PINQuA del PNRR.

Nei giorni scorsi, inoltre, un incendio ha interessato una palma e la vegetazione nella parte iniziale della strada, a pochi metri dalle abitazioni.

Abbiamo contattato l'assessore ai Lavori pubblici Luigi Di Dio. Considerato il periodo ferragostano e l'assenza di buona parte del personale comunale, non ha potuto fornire nell'immediato informazioni sulla situazione.

Per i residenti, resta il timore che, senza interventi, il degrado e l'assenza di illuminazione possano lasciare sempre più spazio a situazioni di illegalità.