Meteo:
32.1°
sabato 15 agosto 2026
Cronaca
Attualità
Telegela
Eventi
Politica
Sport
Regione
Tendenze
Cronaca
Attualità
Telegela
Eventi
Politica
Sport
Calcio
Basket
Pallavolo
Calcio a 5
Motori
Ciclismo
Tennis
Regione
Tendenze
Aziende
Annunci
Necrologi
Nozze
Ricorrenze
Meteo
Farmacie
Italia
Sicilia
Gela, Via Pizarro tra buio e degrado: la protesta dei residenti
Vincenzo Di Dio
13 agosto 2026 16:54
Condividi
13 ago 2026 • ia Pizarro a Gela senza illuminazione, asfalto e manutenzione. I residenti denunciano degrado e temono problemi di sicurezza nelle ore serali.
Leggi l'articolo completo
#Gela
#Attualità