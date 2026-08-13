Quotidiano di Gela

Gela, Via Pizarro tra buio e degrado: la protesta dei residenti

Vincenzo Di Dio
Vincenzo Di Dio 13 agosto 2026 16:54
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13 ago 2026 • ia Pizarro a Gela senza illuminazione, asfalto e manutenzione. I residenti denunciano degrado e temono problemi di sicurezza nelle ore serali.

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