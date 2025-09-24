Via Omero: dal restauro del 2015 al degrado attuale

I residenti chiedono attenzione per una zona dimenticata

Gela. Era il 2015 quando Via Omero venne interessata da un importante intervento di riqualificazione. Nuovi marciapiedi, spazi verdi, alberature e una piazzetta davanti alla vecchia stazione avevano ridato dignità e respiro a un quartiere spesso lasciato ai margini. Oggi, a distanza di dieci anni, quel progetto appare come un lontano ricordo: ciò che doveva essere un simbolo di rinascita nella zona sud della via è invece diventato un luogo di incuria e abbandono. Il tratto più colpito è quello nei pressi della stazione vecchia. Gli alberi piantati all’epoca, insieme alle aiuole e alle aree verdi, versano ora in condizioni di degrado totale. Rami secchi, piante mai curate, erbacce cresciute ovunque rendono lo scenario desolante. A soffrire maggiormente questa situazione sono i residenti, molti dei quali anziani o con gravi disabilità. Per loro, vivere in un ambiente trascurato significa affrontare ostacoli quotidiani, dal rischio di inciampare sui marciapiedi inagibili anche a causa delle deiezioni canine.

“Non possiamo vivere così”, raccontano alcuni abitanti, stanchi di rivolgersi inutilmente alle istituzioni.

La riqualificazione del 2015 aveva acceso speranze, ma senza manutenzione qualsiasi investimento si trasforma presto in spreco. I cittadini chiedono interventi immediati: pulizia regolare, cura del verde e maggiore attenzione a un’area che, se valorizzata, potrebbe tornare ad essere un punto di riferimento per il quartiere. Un appello chiaro e accorato: Via Omero merita di non essere dimenticata.