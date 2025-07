Via Morso, ripulita in meno di 24 ore,tempestivo l’intervento degli operatori della SRR Impianti

Nel pomeriggio di ieri, infatti, gli operatori sono intervenuti per ripristinare il decoro della zona, rimuovendo i residui della potatura della palma e provvedendo alla pulizia dell’intera area.

Gela. Dopo l’allarme lanciato dai cittadini e il servizio andato in onda ieri sullo stato di degrado in cui versava Via Morso, nel cuore del centro storico di Gela, non si è fatta attendere la risposta dell’amministrazione. Nel pomeriggio di ieri, infatti, gli operatori della Srr Impianti sono intervenuti per ripristinare il decoro della zona, rimuovendo i residui della potatura della palma e provvedendo alla pulizia dell’intera area.

A testimoniarlo sono le immagini scattate dagli stessi residenti, che hanno trovato la via finalmente libera da foglie, rami e sporcizia. Un gesto concreto e rapido, che dimostra come le segnalazioni dei cittadini possano portare a un’azione efficace quando supportate da attenzione mediatica e spirito collaborativo tra istituzioni e comunità.

L’assessore al decoro urbano Giuseppe Fava ha confermato che l’intervento rientra in un piano più ampio di manutenzione e monitoraggio delle aree sensibili del centro: «Abbiamo dato seguito immediato alla segnalazione — ha dichiarato — ma il nostro impegno non si ferma qui. Nei prossimi giorni valuteremo anche l’installazione di una segnaletica dissuasiva e il potenziamento della sorveglianza.»

Un piccolo esempio di efficienza e ascolto, che restituisce dignità a una delle vie più vissute e simboliche di Gela, da anni punto di incontro e socialità per tanti anziani della città.