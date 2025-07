Via Matteotti riapre al traffico: fine dei disagi, continua la riqualificazione della zona

Dopo mesi di lavori, è stata riaperta al traffico “a calata do Bastiuni”. Un’arteria fondamentale che collega centro storico e Lungomare.

Gela. Via Matteotti torna a vivere. Dopo mesi di chiusura per lavori, la strada simbolo che collega il cuore del centro storico con il lungomare Federico II è stata riaperta al traffico. Questa mattina il sindaco Terenziano Di Stefano e l’assessore ai Lavori Pubblici Luigi Di Dio hanno voluto essere presenti di persona per riconsegnare l’arteria alla città.

Per i residenti è la fine di un lungo periodo di disagi, per l’amministrazione è l’avvio concreto di un progetto di riqualificazione più ampio.

Via Matteotti è solo il punto di partenza. I lavori, infatti, non si fermano qui. L’intervento rientra in un progetto più ampio che interesserà anche le vie limitrofe: via Elba, via Dalmazia, fino alle scalinate che portano in via Pisa. Un reticolo urbano che verrà gradualmente riqualificato per restituire decoro e funzionalità a una delle zone più caratteristiche della città.

In parallelo, prosegue anche la riqualificazione del secondo lotto del lungomare Federico II, in una logica di continuità tra centro storico e fronte mare. L’obiettivo dichiarato è chiaro: un volto nuovo alla città, partendo proprio dalle sue strade più antiche.

Via Matteotti è solo il primo passo. Ma per i residenti, già oggi, è un ritorno alla normalità. E per l’amministrazione, un segnale concreto che il cambiamento può passare, anche, dalla cura delle strade.