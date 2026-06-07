Via Martinica, disagi e nessuna manutenzione: lavori ancora da ultimare

Al momento, la vivibilità della zona, nella quale risiedono decine di famiglie, non è per nulla assicurata

Gela. Aspettano da almeno dieci anni, da quando per la prima volta iniziò l'iter per la riqualificazione dell'area, nelle vie Martinica e Bahamas, nella zona di Albani Roccella. I residenti però si trovano a vivere, ancora oggi, in condizioni di totale precarietà. Strade che diventano impraticabili già con poca pioggia e sono comunque in uno stato di totale dissesto, le aree incolte non vengono sottoposte a manutenzione e i cantieri partiti, già con i fondi del "Patto per il sud" sono rimasti incompleti. A maggio, l'amministrazione comunale, con delibera di giunta, ha autorizzato una somma di 320 mila euro per ultimare i lavori, con risorse delle royalties dei campi gas "Argo-Cassiopea". Al momento, la vivibilità della zona, nella quale risiedono decine di famiglie, non è per nulla assicurata.