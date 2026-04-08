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Via libera del Senato al Dl Bollette, è legge

ROMA (ITALPRESS) - Con 102 voti favorevoli, 64 contrari e 2astensioni, il Senato rinnova la fiducia al Governo approvando invia definitiva il Dl Bollette. Il testo, già approvato allaCamera, diventa q...

A cura di Redazione Redazione
08 aprile 2026 15:45
Via libera del Senato al Dl Bollette, è legge -
Italia
Italpress
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ROMA (ITALPRESS) - Con 102 voti favorevoli, 64 contrari e 2

astensioni, il Senato rinnova la fiducia al Governo approvando in

via definitiva il Dl Bollette. Il testo, già approvato alla

Camera, diventa quindi legge.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).

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