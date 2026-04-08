Via libera del Senato al Dl Bollette, è legge
ROMA (ITALPRESS) - Con 102 voti favorevoli, 64 contrari e 2astensioni, il Senato rinnova la fiducia al Governo approvando invia definitiva il Dl Bollette. Il testo, già approvato allaCamera, diventa q...
A cura di Redazione
08 aprile 2026 15:45
ROMA (ITALPRESS) - Con 102 voti favorevoli, 64 contrari e 2
astensioni, il Senato rinnova la fiducia al Governo approvando in
via definitiva il Dl Bollette. Il testo, già approvato alla
Camera, diventa quindi legge.
- foto Ipa Agency -
(ITALPRESS).