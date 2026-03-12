Via Del Cotone, Irti: "Dopo le mie segnalazioni iniziano i lavori per il manto stradale"

Lunedì prossimo inizieranno i lavori di manutenzione

Gela. Le condizioni pessime del manto strdale, in via Del Cotone, sono state segnalate dal consigliere comunale Armando Irti, già nelle scorse settimane. Lunedì prossimo inizieranno i lavori di manutenzione e rifacimento del manto. Irti ha posto l'emergenza al sindaco Terenziano Di Stefano, effettuando insieme a lui un sopralluogo. "Diamo una risposta concreta ai cittadini, dopo tanti solleciti - spiega Irti - è importante che ci siano interventi sulla viabilità che è diventata emergenziale nella zona di via Del Cotone, dove oltre ad abitazioni private sussistono attività commerciali". Irti conferma che "la nostra azione, indipendentemente dalla collocazione politica, è sempre volta alla città e alle esigenze di chi ci vive quotidianamente".