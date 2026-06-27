Quotidiano di Gela

Via Crispi, scontro tra moto e auto: ci sono feriti

Incidente in via Crispi

A cura di Redazione Redazione
27 giugno 2026 13:13
Via Crispi, scontro tra moto e auto: ci sono feriti -
Gela
Cronaca
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Gela. Sono almeno due i feriti, uno pare in gravi condizioni, a causa di un incidente stradale, verificatosi su un tratto di via Crispi. Due giovani, in sella a uno moto, hanno impattato contro una vettura. Tutto è avvenuto a pochissima distanza da una farmacia. Sul posto, sono arrivati i soccorsi. I feriti sono stati trasferiti in ospedale. Gli agenti di polizia e quelli della polizia locale hanno avviato tutti i rilievi del caso.

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