Via Crispi, degrado e spazzatura davanti a negozi

Residenti e commercianti protestano, denunciando una situazione insostenibile, e chiedono interventi urgenti di pulizia, manutenzione e controlli.

Gela. Una delle strade più frequentate e centrali della città, via Crispi, da tempo è al centro delle lamentele di residenti e commercianti. Quella che viene definita un “piccolo centro commerciale di quartiere”, con tante attività che servono la comunità, si trova oggi immersa nel degrado.

Da mesi, in un tratto di via Crispi, è presente una mini discarica a cielo aperto: sacchi abbandonati, rifiuti ingombranti e sporcizia di ogni genere restano ammassati senza che vengano rimossi con regolarità. Una situazione che colpisce ancora di più perché si tratta di una strada principale, percorsa quotidianamente da pendolari e studenti diretti verso la fermata dell’autobus.

“I clienti si lamentano continuamente: davanti alle nostre vetrine c’è sporcizia, e questo non invoglia certo a fermarsi – spiega un commerciante della zona – Abbiamo fatto segnalazioni, ma non cambia nulla”.

Le aree verdi adiacenti non presentano un quadro migliore. Sterpaglie alte, spazzatura tra i cespugli e la presenza di animali randagi rendono lo scenario poco sicuro e contribuiscono a peggiorare la percezione di abbandono. Zone che dovrebbero essere spazi vivibili si trasformano invece in luoghi trascurati, favorendo il proliferare di degrado.

Anche i residenti non nascondono la loro frustrazione “Paghiamo regolarmente i tributi, ma viviamo circondati da rifiuti e incuria. Non è degno di una città come Gela”.

Un altro problema evidente riguarda la sosta selvaggia nei pressi della fermata del bus. Auto parcheggiate in doppia fila e in zone non consentite ostacolano il transito dei mezzi pubblici e mettono a rischio i pedoni. Per chi lavora e vive lungo la via, la situazione è ormai insopportabile: le auto intralciano, il traffico è caotico e il tutto si somma alla sporcizia permanente.

Commercianti e abitanti di via Crispi chiedono alle istituzioni interventi immediati: pulizia straordinaria e costante, manutenzione del verde, controlli contro l’abbandono dei rifiuti e contro la sosta selvaggia.