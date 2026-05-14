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Via Borca di Cadore, comitato Area 5 scrive al sindaco: "Riqualificazione potrà essere realizzata?"

I componenti del comitato di quartiere Area urbana 5, presieduto da Dalila Castania, richiedono riscontri all'amministrazione comunale sul progetto di riqualificazione di via Borca di Cadore

A cura di Redazione Redazione
14 maggio 2026 05:30
Via Borca di Cadore, comitato Area 5 scrive al sindaco: "Riqualificazione potrà essere realizzata?" - Via Borca di Cadore
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Gela. Hanno da poco incontrato l'assessore Simone Morgana e il comandante della polizia municipale Massimo Cozzo, per analizzare le condizioni di strade e viabilità delle zone di Caposoprano e Fondo Iozza. Adesso, i componenti del comitato di quartiere Area urbana 5, presieduto da Dalila Castania, richiedono riscontri al sindaco e agli uffici municipali sul progetto di riqualificazione di via Borca di Cadore. “L’iniziativa nasce dall’interesse dei residenti verso un intervento considerato importante per il miglioramento della sicurezza, del decoro urbano e della vivibilità del quartiere. Nella richiesta, chiediamo chiarimenti sullo stato di avanzamento del progetto; su eventuali tempistiche previste per l’avvio dei lavori; sul finanziamento dell’intervento; sugli atti amministrativi già adottati. Il comitato auspica un confronto costruttivo e resta in attesa di un riscontro da parte degli uffici competenti, nel segno della collaborazione istituzionale e della partecipazione dei cittadini”, fanno sapere dal comitato.

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