Via Borca di Cadore, comitato Area 5 scrive al sindaco: "Riqualificazione potrà essere realizzata?"

I componenti del comitato di quartiere Area urbana 5, presieduto da Dalila Castania, richiedono riscontri all'amministrazione comunale sul progetto di riqualificazione di via Borca di Cadore

Gela. Hanno da poco incontrato l'assessore Simone Morgana e il comandante della polizia municipale Massimo Cozzo, per analizzare le condizioni di strade e viabilità delle zone di Caposoprano e Fondo Iozza. Adesso, i componenti del comitato di quartiere Area urbana 5, presieduto da Dalila Castania, richiedono riscontri al sindaco e agli uffici municipali sul progetto di riqualificazione di via Borca di Cadore. “L’iniziativa nasce dall’interesse dei residenti verso un intervento considerato importante per il miglioramento della sicurezza, del decoro urbano e della vivibilità del quartiere. Nella richiesta, chiediamo chiarimenti sullo stato di avanzamento del progetto; su eventuali tempistiche previste per l’avvio dei lavori; sul finanziamento dell’intervento; sugli atti amministrativi già adottati. Il comitato auspica un confronto costruttivo e resta in attesa di un riscontro da parte degli uffici competenti, nel segno della collaborazione istituzionale e della partecipazione dei cittadini”, fanno sapere dal comitato.