Via Australia, verde incolto e segnaletica stradale: chiesti interventi
Le richieste per una maggiore manutenzione
A cura di Redazione
10 ottobre 2026 16:19
Gela. Ancora una volta, la richiesta arriva da chi vive in via Australia e nelle aree limitrofe alla stazione ferroviaria. Da tempo, si sollecitano interventi di manutenzione anzitutto per il verde, dato che le palme occupano i marciapiedi. Mancano inoltre le strisce pedonali, in una strada assai transitata. Francesco Vaccaro, residente in via Australia, sottolinea pure l'esigenza di un'adeguata manutenzione delle caditoie.