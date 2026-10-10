Quotidiano di Gela

Via Australia, verde incolto e segnaletica stradale: chiesti interventi

Le richieste per una maggiore manutenzione

A cura di Redazione Redazione
10 ottobre 2026 16:19
Via Australia, verde incolto e segnaletica stradale: chiesti interventi -
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Attualità
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Gela. Ancora una volta, la richiesta arriva da chi vive in via Australia e nelle aree limitrofe alla stazione ferroviaria. Da tempo, si sollecitano interventi di manutenzione anzitutto per il verde, dato che le palme occupano i marciapiedi. Mancano inoltre le strisce pedonali, in una strada assai transitata. Francesco Vaccaro, residente in via Australia, sottolinea pure l'esigenza di un'adeguata manutenzione delle caditoie.

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