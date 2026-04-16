Via Australia, marciapiede invaso dalla vegetazione

Quello delle aree verdi, in tante zone della città, è un aspetto non semplice da gestire per l'amministrazione comunale, con poche risorse e tante aree che necessiterebbero di lavori costanti

Gela. La vegetazione spontanea ha completamente occupato il marciapiede in via Australia. Nella zona, non mancano le palme che costeggiano il tratto stradale ma la vegetazione incolta sta diventando sempre più folta, impedendo il transito proprio sul marciapiede, con i pedoni costretti a muoversi in strada, data la situazione attuale. Ci sono residenti che hanno più volte chiesto un intervento di manutenzione del verde, per prevenire pericoli. “A oggi, però, non abbiamo visto nessuno”, fanno sapere. Quello delle aree verdi, in tante zone della città, è un aspetto non semplice da gestire per l'amministrazione comunale, con poche risorse e tante aree che necessiterebbero di lavori costanti.