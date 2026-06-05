"Vertenza sanità sia di tutti", Giorrannello: "Qualcuno cerca di spostare l'attenzione"

Il consigliere comunale M5s Massimiliano Giorrannello considera quella della sanità una vertenza generale, che non può essere messa in discussione né in competizione con altre vicende, compresa quella di Poggio Arena

Gela. Tra le pieghe di temi fondamentali, ancora irrisolti, come quello del sistema sanitario e di tutte le carenze che lo connotano, anche la politica determina influenze, più o meno marcate. Il consigliere comunale M5s Massimiliano Giorrannello considera quella della sanità una vertenza generale, che non può essere messa in discussione né in competizione con altre vicende, compresa quella di Poggio Arena. "Partiamo da un presupposto semplice: massimo rispetto per i residenti di Poggio Arena, sempre. Oggi le tv nazionali hanno acceso i riflettori su una questione che riguarda tutti noi, senza distinzione: la situazione disastrosa del nostro ospedale. Un tema che tocca la salute pubblica, la dignità dei cittadini, il diritto fondamentale a essere curati. Un tema su cui il nostro sindaco ha scelto di metterci la faccia, assumendosi responsabilità e rischi pur di difendere ciò che dovrebbe essere intoccabile: la salute dei gelesi. Nella stessa trasmissione è stata evidenziata anche un’altra vicenda, certamente importante, ma, a mio modo di vedere, non più importante della salute pubblica", sottolinea. Il monito è anche politico, probabilmente rivolto al gruppo"PeR" e al segretario Miguel Donegani, in prima linea nella mobilitazione di Poggio Arena. "Trovo sinceramente discutibile che qualcuno, pur di ottenere un po' di visibilità, cerchi di spostare l'attenzione altrove. Ci sono battaglie che non hanno colore politico né tornaconto personale: la sanità è una di queste", conclude il consigliere.