Vertenza sanità, PeR: "Azione condivisa senza campanilismi"

L'audizione odierna all'Ars è stata fissata anche a seguito delle interlocuzioni attivate da Donegani

Gela. In giornata, all'Ars, si terrà l'audizione in commissione sanità per valutare il caso del taglio ai posti letto dell'ospedale "Vittorio Emanuele". Una riunione fissata anche a seguito delle interlocuzioni attivate dal segretario regionale "PeR" Miguel Donegani. Il segretario locale del laboratorio politico Francesco Liardo e il vicesegretario provinciale Salvatore Porsio, invitano a un'azione condivisa, "senza campanilismi". "La sanità pubblica non può e non deve avere colore politico ma deve essere di interesse collettivo, a tutela di un diritto costituzionale e dell'umanità. Inoltre, non si può e non si deve pensare in modo campanilistico ma occorre una visione e un interesse complessivo per tutte le strutture sanitarie della provincia. Una buona sanità pubblica può essere la salvezza di tante vite e spesso per far questo occorrono strutture vicine, raggiungibili in pochi minuti. Perché in alcuni casi anche pochi minuti possono essere mortali.

Occorre inoltre, ovviamente, una sanità qualificata, professionale, ben organizzata e con attrezzature di elevata qualità ed affidabilità. È per noi impensabile - spiegano Liardo e Porsio - che si possano trovare milioni di euro per le armi e poco o nulla per servizi a tutela del benessere degli italiani. Oggi grazie a "PeR" e al segretario regionale Miguel Donegani, è stato chiesto e ottenuto un incontro con la sesta commissione sanità dell'assemblea regionale per discutere dei tagli dei posti letto e rilanciare la sanità in provincia di Caltanissetta".