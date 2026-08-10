Vertenza sanità, nuovi contatti per incontro ma ci sono distanze: "Manager venga in città"

Anche oggi ci sono stati contatti tra Di Stefano e l'entourage del manager

Gela. Un incontro tra il manager Asp Salvatore Ficarra e il sindaco Terenziano Di Stefano, almeno in tempi brevi, non sembra a portata di mano. La protesta avviata dall'amministrazione comunale per una sanità cittadina potenziata è giunta all'undicesimo giorno e anche oggi ci sono stati contatti tra Di Stefano e l'entourage del manager. Sembra che l'arrivo in città di Ficarra sia reso piuttosto difficile dalle condizioni del vertice dell'Azienda ospedaliera che non gli permettono di spostarsi agevolmente. Il sindaco e la sua amministrazione ritengono però che una verifica completa sul quadro generale del sistema sanitario locale vada fatta direttamente in città, senza tavoli a Caltanissetta o in altre sedi "neutre". La mobilitazione va avanti e l'incontro tra le parti potrebbe slittare. Buona parte dei sostenitori del sindaco e della mobilitazione sono certi che debba essere Ficarra a venire in città.