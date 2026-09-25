Vertenza sanità, nessuna visita di Caruso: presidio prosegue, ora manifestazione con la città

Davanti all'assenza di innesti in ospedale, che non ha soluzione alcuna, Di Stefano sta per emettere un'ordinanza

Gela. Doveva essere il giorno di una nuova verifica, all'ospedale Vittorio Emanuele, dell'assessore regionale alla salute Marcello Caruso, dopo più di cinquanta giorni di presidio organizzato dall'amministrazione comunale e sulla base di ciò che lo stesso esponente del governo regionale aveva preannunciato un mese fa. Invece, Caruso non si è visto al nosocomio, così come già prevedibile. Il sindaco Terenziano Di Stefano ha voluto riunire i suoi alleati al gazebo. La protesta va avanti. Il presidio non verrà rimosso almeno fino alla manifestazione che l'amministrazione vuole organizzare, coinvolgendo tutta la città per reclamare il potenziamento dell'ospedale di Caposoprano. La data possibile è quella del 3 ottobre. Di Stefano, negli ultimi giorni, ha lavorato a un'ordinanza che però la giurisprudenza attuale non pare legittimare sul piano dell'efficacia. Non è da escludere che davanti all'assenza di innesti in ospedale, che non ha soluzione alcuna, Di Stefano sceglierà comunque di emetterla.