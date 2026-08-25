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Vertenza sanità, management Asp in ospedale: presenti centrodestra e "Controcorrente"

L'amministrazione comunale continua a stare al banchetto. È probabile un incontro tra l'assessore e la delegazione dell'amministrazione

A cura di Redazione Redazione
25 agosto 2026 10:42
Vertenza sanità, management Asp in ospedale: presenti centrodestra e "Controcorrente" - Il presidio davanti all'ospedale Vittorio Emanuele
Il presidio davanti all'ospedale Vittorio Emanuele
Gela
Attualità
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Gela. È cominciata, non ancora ufficialmente, la giornata di riunioni e incontri all'ospedale Vittorio Emanuele, davanti a una mobilitazione che va avanti da ventiquattro giorni. In attesa dell'arrivo dell'assessore regionale Marcello Caruso, il management Asp e i deputati regionali di centrodestra, la forzista Rosetta Cirrone Cipolla e il meloniano Salvatore Scuvera, vicini all'area politica del direttore generale, Salvatore Ficarra, sono già nel nosocomio. In ospedale, anche il dirigente regionale di "Controcorrente" Miguel Donegani, che ha avuto diversi contatti e incontri con Caruso, nelle scorse settimane. Sia il centrodestra sia "Controcorrente" non condividono il presidio per il potenziamento del sistema sanitario cittadino. L'amministrazione comunale continua invece a stare al banchetto. È probabile un incontro tra l'assessore e la delegazione dell'amministrazione.

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