Vertenza sanità, "Gela nova": "Basta autocelebrazioni da FI e FdI, i meriti sono della città"

"Gela nova" prende le distanze dalle autocelebrazioni in tema di sanità

Gela. In seguito alle dichiarazioni dei parlamentari Ars Salvatore Scuvera e Cateno De Luca sul tema della sanità, "Gela nova" torna a ribadire la propria posizione, a conclusione di una riunione tenutra con il presidente Giuseppe Nicosia, il segretario cittadino Enzo Cascino e il gruppo locale. "La linea emersa dal confronto rimane quella sostenuta da "Gela nova" sin dall’inizio: sulla sanità non devono esserci colori politici e, soprattutto, non può esserci una corsa ad attribuirsi meriti. Ben vengano Scuvera, De Luca e tutti i rappresentanti politici che vogliono interessarsi concretamente della situazione del Vittorio Emanuele. Ben vengano sit-in, incontri istituzionali, interventi regionali e iniziative provenienti dalla destra, dalla sinistra o dal mondo civico. Su una questione così importante bisogna essere tutti dalla stessa parte: quella dei cittadini. "Gela nova", però, invita a non trasformare ogni iniziativa in una rivendicazione politica. Non vogliamo meriti per "Gela nova" e, allo stesso modo, non riteniamo corretto attribuire oggi meriti a Forza Italia, Fratelli d’Italia, Movimento 5 Stelle o a qualsiasi altra forza politica. I ringraziamenti e i riconoscimenti potranno arrivare soltanto quando i cittadini vedranno risultati concreti. Prima devono arrivare i fatti: personale adeguato, reparti pienamente operativi e un ospedale capace di offrire servizi efficienti ed efficaci. Se oggi un riconoscimento va dato, deve andare innanzitutto alla città e ai cittadini che hanno fatto sentire la propria voce, continuando a difendere un diritto che non dovrebbe avere alcuna appartenenza politica. La salute è un diritto. Non appartiene alla maggioranza o all’opposizione, al centrodestra o al centrosinistra. Chi governa, a Palermo come a Roma, ha invece il dovere di dare risposte. Non può esserci il grazie a Forza Italia o il grazie a Fratelli d’Italia finché il Vittorio Emanuele continua a presentare criticità e i cittadini non vedono un reale miglioramento dei servizi. Destra o sinistra non importa. Sul Vittorio Emanuele bisogna vincere tutti insieme. E quando finalmente avremo un ospedale pienamente funzionale, la vittoria non sarà di un deputato, di Forza Italia, di Fratelli d’Italia, di un altro partito o di "Gela nova" sarà una vittoria della città. Resta la ragionevole preoccupazione che le recenti visite degli onorevoli al capezzale dell’ospedale possano trasformarsi in occasioni di visibilità o di tornaconto politico. Ci auguriamo naturalmente che non sia così. Ma qualora la sanità gelese venisse utilizzata come terreno di propaganda o come strumento per rivendicare meriti politici prima ancora dell’arrivo di risultati concreti, "Gela nova" si opporrà fermamente a questo modo di intendere e fare politica. La salute dei cittadini viene prima di ogni partito, di ogni bandiera e di ogni interesse elettorale. La sanità non appartiene alla politica: è la politica che deve appartenere ai cittadini", fanno sapere dal movimento.